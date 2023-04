В стране и мире Bank of America прервал онлайн-конференцию из-за жесткой критики Зеленского Максим Крюков По словам одного из участников онлайн-конференции, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским. © Фото: IMAGO, DAMIAN BURZYKOWSKI, GlobalLookPress Читайте нас на: Американский финансовый конгломерат Bank of America был вынужден отменить три заседания в онлайн-конференции, посвященной теме российско-американских отношений и санкциям в отношении РФ, в связи с жесткой критикой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «360» со ссылкой на обозревателя деловой газеты The Financial Times Джонатана Уитли. Он отметил, что выступления спикеров сочли «безжалостно антиукраинскими». По словам некоторых участников конференции, старший вице-президент BofA Securities, подразделения Bank of America, Дэниел Шихан назвал украинского лидера «мастером манипуляций и пародирования». Источник также заявил, что по поводу Владимира Зеленского в администрации Соединенных Штатов были «серьезные опасения». Кроме того, в материале говорится, что американский профессор политологии в ходе выступления обвинил власти страны в том, что им невыгодно прекращение огня на Украине, поскольку страны Европейского союза стали более зависимы от Вашингтона в энергетической и военной сферах. «Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America, все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», - заявил один из участников онлайн-мероприятия. Ранее стало известно, что власти США, Германии и Венгрии сопротивляются усилиям Польши и стран Прибалтики предложить официальному Киеву поддержку членства в НАТО в будущем либо более глубокие связи с альянсом. На этой неделе министры иностранных дел НАТО в Брюсселе провели переговоры, где эти разногласия усилились. Стороны намерены выработать более четкую позицию к следующему саммиту в Вильнюсе в июле. Экспертное мнение и аналитика