В стране и мире ФСБ задержала боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан Анна Назайкина Им предъявили обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь правоохранителя. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось задержать боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Соответствующее сообщение распространил ЦОС ФСБ. «Продолжается розыск всех членов бандформирований Ш.Басаева и Хаттаба, в т.ч. принимавших участие в вооруженном вторжении в августе 1999 г. на территорию Ботлихского района Республики Дагестан», - говорится в сообщении. Работая вместе со следователям СК России, ФСБ удалось сформировать неопровержимую доказательную базу, подтверждающую участие Таушева Эдуарда и Заракаева Темирали в нападении на республику. Накануне, 2 ноября, боевиков задержали в Москве и в селе Каясула в Ставропольском крае. Им предъявили обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь правоохранителя. Экспертное мнение и аналитика