ФСБ задержала боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан
Сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось задержать боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Соответствующее сообщение распространил ЦОС ФСБ.
«Продолжается розыск всех членов бандформирований Ш.Басаева и Хаттаба, в т.ч. принимавших участие в вооруженном вторжении в августе 1999 г. на территорию Ботлихского района Республики Дагестан», - говорится в сообщении.
Работая вместе со следователям СК России, ФСБ удалось сформировать неопровержимую доказательную базу, подтверждающую участие Таушева Эдуарда и Заракаева Темирали в нападении на республику.
Накануне, 2 ноября, боевиков задержали в Москве и в селе Каясула в Ставропольском крае. Им предъявили обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь правоохранителя.