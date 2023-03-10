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Daily Express: решение властей Польши по украинским беженцам нанесло «удар» по Зеленскому

Максим Крюков
03:58 10.03.2023
Власти Польши обяжут украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье.
Daily Express: решение властей Польши по украинским беженцам нанесло «удар» по Зеленскому
© Фото: Agnieszka Pazdykiewicz, Keystone Press Agency, Global Look Press
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С 1 марта 2023 года украинские беженцы, проживающие на территории Польши, должны будут оплачивать половину расходов на жилье. Соответствующее решение было принято польскими властями. Британский таблоид Daily Express называет данную меру «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Те, кто находится в Польше более 120 дней и проживает в совместном жилье, должны оплатить половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (7,60 фунтов стерлингов) в день», - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Польша приняла около пятисот тысяч украинских беженцев с начала специальной военной операции. Сейчас официальная Варшава заявляет, что больше не может содержать 80 тысяч беженцев, которые все еще находятся в стране.

Ранее израильские власти приняли решение прекратить выплаты ежемесячных пособий беженцам из Украины. По данным издания Haaretz, в ближайшие месяцы также будут прекращены выплаты, которые были санкционированы израильским кабминов в апреле прошлого года для помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии.

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