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С 1 марта 2023 года украинские беженцы, проживающие на территории Польши, должны будут оплачивать половину расходов на жилье. Соответствующее решение было принято польскими властями. Британский таблоид Daily Express называет данную меру «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Те, кто находится в Польше более 120 дней и проживает в совместном жилье, должны оплатить половину стоимости проживания, но не более 40 злотых (7,60 фунтов стерлингов) в день», - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Польша приняла около пятисот тысяч украинских беженцев с начала специальной военной операции. Сейчас официальная Варшава заявляет, что больше не может содержать 80 тысяч беженцев, которые все еще находятся в стране.

Ранее израильские власти приняли решение прекратить выплаты ежемесячных пособий беженцам из Украины. По данным издания Haaretz, в ближайшие месяцы также будут прекращены выплаты, которые были санкционированы израильским кабминов в апреле прошлого года для помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии.