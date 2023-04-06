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Актеры театра и кино рассказали о секрете успеха народного артиста РСФСР Любшина

Роман Закурдаев
08:00 06.04.2023
Как в свои 90 народному артисту РСФСР Станиславу Любшину удается оставаться в форме - настоящая загадка для коллег по актерскому цеху.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Один из культовых советских актеров, народный артист РСФСР Станислав Любшин отмечает свое 90-летие. Звездой экрана он стал еще в 60-х, сыграв разведчика Белова в фильме «Щит и меч». Потом были «Пять вечеров», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза», «Он дракон», много других заметных работ и на экране, и на сценах лучших московских театров. Не случайно первую премию МХТ имени Чехова «No comments» - ее присуждают тем, кто в представлении не нуждается - вручили именно Любшину.

На новой сцене Александринского театра Станислава Любшина встречают студенты - будущие актеры, сценаристы и режиссеры. Это тот случай, когда говорят: «Мы не выросли, а учимся на ваших фильмах».

Все ближайшие полтора часа, они глаз с него сводить не будут. Живая легенда отечественных театра и кино. Хотя как раз с кино у Любшина и не сразу-то все сложилось.

Любовь к искусству - это у него с детства. Мама играла в сельском драмкружке, отец увлекался живописью, а школьник Слава Любшин, как и все деревенские мальчишки, обожал кино.

Любшин - актер разноплановый. Причем как на сцене театра, так и на съемочной площадке. Режиссеры не боялись доверять ему характерные роли. Как это было у Никиты Михалкова в его фильме «Пять вечеров». Однажды в культовой ленте «Кин-дза-дза!» рискнул и Георгий Данелия, и в своем дяде Вове не ошибся.

Каждая роль, словно новый вызов, который он принимал с особым азартом и вдохновением с первого до последнего кадра.

«Большой кусок жизни страны - он связан с этим лицом, с этими глазами, через них прошли страдания страны, ее открытия, ее победы, ее тяжкие раздумья», - сказал народный артист России, актер Николай Чиндяйкин.

Единственный спектакль в Петербурге, билеты разобрали за полчаса. По замыслу, актеры читают с листа фрагменты из книги «Игра в Городки» Юрия Стоянова. Но только не Любшин.

«Он нас, конечно, подставил в этом спектакле. Идея наша была, чтобы он как мэтр начинал этот спектакль, рассказ для этого подходящий, а когда он вышел на первую репетицию с выученным наизусть рассказом, то мы поняли, что дальше все будут говорить, а что это вы не выучили», - рассказал народный артист России, актер Игорь Золотовицкий.

Как в свои 90 ему удается оставаться в форме - настоящая загадка для коллег по актерскому цеху.

«Я думаю, что он нам врет. Я думаю, ему лет 75. Где-то он схомячил или с паспортистами договорился. Я бы ему отдал все награды мира, которые есть за "Пять вечеров". Вот для меня он не изменился. Поэтому на слова, с чего начинается Родина, для меня - с него», - поделился народный артист России, актер Юрий Стоянов.

Гастроли, репетиции. Скоро в его родном МХТ - премьера спектакля по повести Куприна. И у Любшина там главная роль. Очередной образ, сколько их уже было. А он все по-прежнему в неустанном поиске нового героя.

«Поиск жизни. Куда мы идем, чего мы хотим. Мы должны цели определить: зачем мы страдаем. И мы надеемся, как сказал Антон Павлович, жизнь через какое-то время будет изумительной, прекрасной. Если сейчас нет, то мы должны предчувствовать. Мы должны чувствовать, мы должны стремиться к ней, поэтому мы должны работать, работать и работать. Мы будем счастливыми», - отметил народный артист РСФСР, актер Станислав Любшин.

Ранее лучших деятелей культуры наградили премией Минобороны в Центральном академическом театре Российской Армии. Все награжденные своим трудом и служением культуре и искусству внесли неоценимый вклад в укрепление патриотизма в непростое время.

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