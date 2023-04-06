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Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства

Максим Крюков
07:17 06.04.2023
Президенты России и Белоруссии обсудят выполнение ключевого документа - «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы».
Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг, 6 апреля, в Москве проведут заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры двух стран обсудят выполнение ключевого документа - «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», который предусматривает совместную деятельность по 28 отраслевым союзным программам. Кроме того, планируется принятие решений по практическим вопросам дальнейшего интеграционного сотрудничества.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле перед заседанием ВГС. Российский президент отметил, что на переговорах предстоит обсудить множество вопросов. По его словам, официальная часть запланирована на четверг, а пока лидеры встретились, чтобы поговорить в спокойной обстановке.

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