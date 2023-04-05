Путин и Лукашенко провели встречу перед заседанием ВГС Союзного государства

Российский лидер отметил, что на переговорах предстоит обсудить множество вопросов.

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они прошли накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Как отметил российский президент, главам государств предстоит обсудить множество вопросов. По словам Путина, официальная часть запланирована на завтра, а пока лидеры встретились, чтобы поговорить в спокойной обстановке.

В Кремле ранее сообщали, что темами переговоров президентов двух стран станет актуальная двусторонняя проблематика. Белорусская сторона, в свою очередь, уточняла, что речь пойдет о мерах по обеспечению безопасности.