Водитель РСЗО «Град» рассказал, как уводил машину прямо из-под ударов боевиков

Артиллеристы работают максимально оперативно, так как боевики ведут за ними настоящую охоту, пытаясь накрыть ответным огнем.

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В ходе ожесточенных боев за Угледар на «авансцену» выходят расчеты реактивных систем залпового огня «Град». Именно они поддерживают наступление штурмовых групп, нанося по позициям боевиков киевского режима беспокоящий огонь. Зачастую артиллеристы сами попадают на мушку националистов. Спасают мгновенная реакция и профессиональные действия.

«Приходилось машину прямо из-под прилетов выгонять, когда уже по ней работали, конкретно по машине. Но повезло, что успел уйти, потому что когда машина с позиции уехала, буквально через 10 секунд на ее место 152-мм прилетело», - вспомнил водитель боевой машины РСЗО «Град» бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Белый».

Переместившись на новую позицию, расчет наносит очередной залп, способный уничтожить вражеское подразделение за 20 секунд.

Накануне мотострелки танковой бригады Восточного военного округа рассказали о дуэли с украинскими танкистами в боях за населенный пункт Северные дачи. Метким выстрелом из РПГ танк был уничтожен.