Позывной «Луч» рассказал о дуэли с украинскими танкистами под Угледаром

На предложение боевиков покинуть свои позиции измотанные непрерывными боями российские мотострелки отказались и навязали сражение, из которого вышли победителями.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мотострелки танковой бригады Восточного военного округа рассказали о поединке с танкистами режима Зеленского под Угледаром. Тогда несколько дней подряд шли тяжелые бои за населенный пункт Северные дачи. Боец с позывным «Луч» вспомнил, что до позиций украинских боевиков было около 100 метров, а танки противника били прямой наводкой.

«Сожгли танк их один. Он заезжал с левой стороны Угледара и пугал людей, работал по нашим ребятам. Выстрел моего командира был с РПГ. Ему сказали с такой щелки по нему работать и он прям из нее выстрелил», - вспомнил командир отделения с позывным «Луч».

Последствия атаки можно разглядеть на снимках с квадрокоптера. Бронемашина националистов оказалась разбита. Поняв, что выбить мотострелков с их позиций не получится, боевики попытались вступить в переговоры.

«Они говорили - выходите, мы вас выпустим, но обратно вас не будем пускать. Видимо, они понимали, что и у них силы заканчиваются. Мы не вышли. Если сдашься ты - это паника, это как посадить семечко сорняка в поле. Вырастет не прекрасное дерево, а целое поле зарастет сорняком. Паника в бою -это очень плохо», - заверил боец с позывным «Луч».

Сейчас под Угледаром наши бойцы зачищают так называемую «серую зону». Эта территория, с которой недавно выбили украинских боевиков и теперь нельзя допустить их возвращения на старые рубежи.