Армия Армия Армия

Позывной «Луч» рассказал о дуэли с украинскими танкистами под Угледаром

Павел Кутаренко
06:48 05.04.2023
На предложение боевиков покинуть свои позиции измотанные непрерывными боями российские мотострелки отказались и навязали сражение, из которого вышли победителями.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Мотострелки танковой бригады Восточного военного округа рассказали о поединке с танкистами режима Зеленского под Угледаром. Тогда несколько дней подряд шли тяжелые бои за населенный пункт Северные дачи. Боец с позывным «Луч» вспомнил, что до позиций украинских боевиков было около 100 метров, а танки противника били прямой наводкой.

«Сожгли танк их один. Он заезжал с левой стороны Угледара и пугал людей, работал по нашим ребятам. Выстрел моего командира был с РПГ. Ему сказали с такой щелки по нему работать и он прям из нее выстрелил», - вспомнил командир отделения с позывным «Луч».

Последствия атаки можно разглядеть на снимках с квадрокоптера. Бронемашина националистов оказалась разбита. Поняв, что выбить мотострелков с их позиций не получится, боевики попытались вступить в переговоры.

«Они говорили - выходите, мы вас выпустим, но обратно вас не будем пускать. Видимо, они понимали, что и у них силы заканчиваются. Мы не вышли. Если сдашься ты - это паника, это как посадить семечко сорняка в поле. Вырастет не прекрасное дерево, а целое поле зарастет сорняком. Паника в бою -это очень плохо», - заверил боец с позывным «Луч».

Сейчас под Угледаром наши бойцы зачищают так называемую «серую зону». Эта территория, с которой недавно выбили украинских боевиков и теперь нельзя допустить их возвращения на старые рубежи.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:06 Армия
Видео
Российские десантники из «Ноны» уничтожили боевиков на правом берегу Днепра
04:36 В стране и мире
The Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет тройной удар по Западу
05:51 Армия
Видео
Бойцы ВС РФ показали окрестности Угледара, откуда недавно выбили боевиков
03:53 В стране и мире
Видео
«Наша страна катится в ад»: Трамп выступил после обвинения в суде Нью-Йорка
22:27 В стране и мире
Семейная пара арестована в Свердловской области за шпионаж в пользу Украины
Популярное
Видео
Шойгу: Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Трепова рассказала, что взорвавшуюся на встрече с Татарским статуэтку ей передали в Москве
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.