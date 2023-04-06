Дрон-камикадзе «Ланцет» испепелил американскую гаубицу М-777 в зоне СВО

Барражирующий боеприпас «Ланцет» наводится на цель в ручном режиме, что исключает отклонение от курса.

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Боевой расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» обнаружил и уничтожил американскую гаубицу М-777 в зоне спецоперации. Кадры разящего удара публикует Минобороны РФ. Запустили «Ланцет» десантники, которые навели и сопроводили его до цели в ручном режиме. Это исключает даже малейшее отклонение от курса.

«Артиллерия, конечно, мощная, но по поводу точного попадания это небо и земля. Мы работаем очень точно», - сказал оператор БПЛА с позывным «Глаз».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал об уничтожении дроном-камикадзе «Ланцет» польской самоходки Krab на Южно-Донецком направлении. Разведка обнаружила цель в районе населенного пункта Катериновка. С первой попытки САУ была поражена.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.