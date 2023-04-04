Российские бойцы уничтожили «Ланцетом» украинскую САУ Krab польского производства

Самоходная артиллерийская установка была уничтожена в районе населенного пункта Катериновка на Южно-Донецком направлении.

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил на Южно-Донецком направлении польскую самоходную 155-миллиметровую артиллерийскую установку Krab, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«С применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», - сказал он.

Гордеев также рассказал о четырех неудачных попытках киевских вооруженных формирований провести разведку боем наших позиций. Все атаки успешно отражены, потери неприятеля в живой силе составили до 20 человек.

Кроме того, огнем из РСЗО «Смерч» уничтожены склад боеприпасов и шесть украинских грузовиков в районе Курахово, добавил начальник пресс-центра.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.