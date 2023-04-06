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Военные инженеры взорвали лед на реке Шилка в Забайкальском крае

06:44 06.04.2023
Работы по ослаблению ледового поля проводятся совместно с подразделениями МЧС и представителями районной администрации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сводная противопаводковая группа инженерно-саперного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа приступила к подрывным работам на реке Шилка в Сретенском районе Забайкальского края. Работы по ослаблению ледового поля проводятся совместно с подразделениями МЧС и представителями районной администрации.

Для большей эффективности подрыв льда ведут огневым способом с закладкой инженерных боеприпасов на трех участках, не затопленных водой. Задачи выполняются при строгом соблюдении требований безопасности офицерами и военнослужащими по контракту с использованием плавсредств, спасательных жилетов и средств бронезащиты.

По плану подрывные работы займут около двух суток. Для их выполнения доставлено около тонны инженерных боеприпасов.

«Нам помогли, поддержали. Огромные слова благодарности, я думаю, не только от меня, но и от всех жителей близлежащих поселений», - поблагодарила военных глава администрации городского поселения «Усть-Карское» Надежда Плесина.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что в Свердловской области саперы РВСН взорвали лед на реках и озерах, чтобы предотвратить затопления населенных пунктов. Отмечается, что за паводковой ситуацией в регионе следят с помощью беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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