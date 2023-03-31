Армия Инженеры РВСН взорвали лед в Свердловской области в рамках борьбы с паводками Чтобы к потеплению реки и озера не вышли из берегов, саперы подорвали лед. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Свердловской области саперы заблаговременно взорвали лед на участках рек и озер, чтобы предотвратить затопления расположенных поблизости населенных пунктов. Кадры работы инженерно-саперного подразделения Тагильского соединения РВСН показало Минобороны России. Военнослужащие замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки, заложили взрывчатку и провели подрывы. В военном ведомстве добавили, что с началом ледохода за паводковой ситуацией следят с помощью беспилотников. Ранее в пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российские разведчики вскрыли вражеский опорник и пункт временной дислокации на Авдеевском направлении. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика