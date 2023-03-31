Инженеры РВСН взорвали лед в Свердловской области в рамках борьбы с паводками
Чтобы к потеплению реки и озера не вышли из берегов, саперы подорвали лед.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Свердловской области саперы заблаговременно взорвали лед на участках рек и озер, чтобы предотвратить затопления расположенных поблизости населенных пунктов.
Кадры работы инженерно-саперного подразделения Тагильского соединения РВСН показало Минобороны России. Военнослужащие замерили толщину ледяного покрова, пробурили лунки, заложили взрывчатку и провели подрывы.
В военном ведомстве добавили, что с началом ледохода за паводковой ситуацией следят с помощью беспилотников.
Ранее в пресс-центре группировки «Юг» заявили, что российские разведчики вскрыли вражеский опорник и пункт временной дислокации на Авдеевском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.