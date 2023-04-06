Российские военные при помощи комплекса «Леер-3» отрезали боевиков на передовой от командования

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Министерство обороны России показало кадры совместной боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Леер-3» и комплекса постановки радиопомех Р-330БМВ Центрального военного округа в зоне специальной операции. БПЛА с различными видами активной нагрузки могут находить узлы связи, обнаруживать радиочастоты, которые использует противник, и определять координаты критически важных объектов националистов.

Работая во взаимодействии с расчетом комплекса Р-330БМВ, который позволяет обнаруживать, анализировать и пеленговать радиообмен боевиков, комплекс ставит помехи во всем рабочем радиочастотном спектре. Эти средства РЭБ применяют в районах боевого соприкосновения. Благодаря этому удается значительно затруднить процесс управления националистами из командных пунктов, находящихся на значительном удалении.

«Можем коптеру врага задавать ошибочную высоту полета, координаты, строит ему маршруты движения, уводить его за собой. Это очень важно, так как коптеры используются на всей линии фронта. Снимают наши позиции», - рассказал командир взвода с позывным «Француз».

Ранее «Звезда» уже рассказывала о том, что умеет комплекс РЭБ «Леер-3» с беспилотником «Орлан-10». Комплекс имеет широчайшие возможности. Он даже может получать доступ к сотовым телефонам в радиусе десятка километров и рассылать смс-сообщения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.