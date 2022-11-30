Разведка, прослушка и смс-рассылки: что умеет комплекс РЭБ «Леер-3» с беспилотником «Орлан-10»

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Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» с комплексом «Леер-3» может вести радиоэлектронную разведку за сотню километров от места старта. Для самого начала работы не нужно особых условий — достаточно небольшой ровной площадки и несколько минут предстартовой подготовки.

Комплекс РЭБ «Леер-3», в который входит «Орлан», имеет широчайшие возможности. Он получает доступ ко всем сотовым телефонам в радиусе десятка километров. Может заглушить сотовую связь, навести по сигналу артиллерию, прослушать разговоры или разослать смс-сообщения. Цели у массовых рассылок разные. Кроме психологического давления на украинских боевиков, часто приходится заниматься оповещением мирных жителей.

«В основном, работаем по лесам, полям, чтобы найти скопление абонентских терминалов (сотовой связи противника. — Прим.ред.). Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение этих целей. Определяем характер абонента, то есть принадлежность его к той или иной стране, плюс координаты. Если замечаем эти скопления, то идет команда на поражение», — рассказывает оператор беспилотника Алексей.

«Орлан» может находиться в воздухе около двенадцати часов и вести радиоэлектронную разведку за сотню километров от места старта, а также обнаруживать вражеские группы в лесных массивах, вдоль русел рек, в любых укрытиях.

«Задачи выполняем разные. Начиная от смс-рассылки абонентским терминалам, так и определение местоположения, выявление координат. В режиме онлайн передаем эти координаты на пункт управления... Работают все дружно, слаженно. У всех все получается. Погода бывает разная, дождь, туман, облачность, сильный ветер. Стараемся работать по максимуму», — отмечает командир взвода аэродинамически забрасываемых передатчиков помех Алексей.

Используя полученные с помощью беспилотников данные, российские военные ежедневно наносят огневое поражение по десяткам целей.