Лавров и Чавушоглу пообщались за ужином в Анкаре

В ходе двухдневного визита Сергей Лавров обсудит с Мевлютом Чавушоглу широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и украинский кризис.

© Видео: МИД РФ © Фото: Мария Захарова, Telegram

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу пообщались за ужином «без галстуков» по прибытии главы МИД РФ в Анкару. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала фотографии из обеденного зала.

«Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры», - подписала Захарова фотографии в своем Telegram-канале.

В ходе двухдневного визита глава российской дипломатии обсудит со своим турецким коллегой двусторонние отношения, энергетику и туризм, региональные и международные вопросы. Кроме того, министры подробно обсудят украинский кризис и зерновую сделку. Отдельно министры остановятся на вопросе нормализации сирийско-турецких отношений и строительстве АЭС «Аккую» с привлечением российских специалистов.

Незадолго до вылета в Турцию, Сергей Лавров дал большое интервью, в котором оценил состояние и перспективы российско-европейского диалога. Министр отметил, что принимая решение о его возобновлении официальная Москва будет исходить из национальных интересов, отраженных в новой концепции внешней политики.