Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва считает ЕС недружественным союзом, так как входящие в него страны желают поражения России, накачивают Украину оружием и отправляют наемников в зону конфликта.

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Принимая решение о возобновлении диалога с властями Евросоюза официальная Москва будет исходить из собственных национальных интересов, отраженных в новой концепции внешней политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов», - заявил Лавров в интервью aif.ru.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что ЕС «потерял» Россию по собственной вине, избрав конфронтационный курс. Как отметил Лавров, страны-члены ЕС открыто заявляют о необходимости нанесения России стратегического поражения, накачивают Украину оружием, отправляют туда наемников. По этим причинам российские власти рассматривают Евросоюз в качестве недружественного объединения, уточнил министр.