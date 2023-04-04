В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: Россия решит судьбу диалога с ЕС на основе новой Концепции внешней политики

Ян Брацкий
02:48 04.04.2023
Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва считает ЕС недружественным союзом, так как входящие в него страны желают поражения России, накачивают Украину оружием и отправляют наемников в зону конфликта.
Лавров: Россия решит судьбу диалога с ЕС на основе новой Концепции внешней политики
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Принимая решение о возобновлении диалога с властями Евросоюза официальная Москва будет исходить из собственных национальных интересов, отраженных в новой концепции внешней политики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, мы их предложения рассмотрим и будем принимать решения исходя из наших национальных интересов», - заявил Лавров в интервью aif.ru.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что ЕС «потерял» Россию по собственной вине, избрав конфронтационный курс. Как отметил Лавров, страны-члены ЕС открыто заявляют о необходимости нанесения России стратегического поражения, накачивают Украину оружием, отправляют туда наемников. По этим причинам российские власти рассматривают Евросоюз в качестве недружественного объединения, уточнил министр.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:45 В стране и мире
Лавров: США пытаются сорвать саммит Россия-Африка
00:17 В стране и мире
Видео
Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом
23:37 В стране и мире
В Госдуме намерены ужесточить наказание за терроризм
21:18 В стране и мире
Небензя раскритиковал международные организации за отсутствие реакции на убийство Татарского
20:30 В стране и мире
Видео
Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
Популярное
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.