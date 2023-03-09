«Известия»: кабмин РФ планирует поддержать отмену пени за неуплату ЖКУ для участников СВО

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Участникам специальной военной операции могут отменить пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект поддержало российское правительство, следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении «Известий».

Законопроект был внесен в Госдуму РФ осенью прошлого года и в феврале принят в первом чтении. В пресс-службе правительства отметили, что поддержат его в случае, если ко второму чтению будут учтены замечания.

Так, в проекте отзыва кабмина говорится, что в материалах к законопроекту требуется «отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию положений законопроекта».

Как пояснил изданию член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, планируется, что пени не будут начисляться после получения статуса участника спецоперации.

«Накопленный объем долгов и пеней до службы списываться не будет. Но и сумма штрафов увеличиваться с этого момента не будет», - сказал он.

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян напомнила, что осенью законодатели уже освободили от начисления пеней по долгам за ЖКУ контрактников и членов их семей. Теперь перечень лиц, которые имеют право на льготу, хотят расширить.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать государственный фонд помощи участникам специальной военной операции. Его задачей станет адресная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции, уточнил он.