В стране и мире В Донецке от удара из РСЗО HIMARS погибли сотрудники авторемонтной базы Анна Касаткина Глава ДНР пообещал оказать всю необходимую помощь семья погибших. © Видео: НМ ДНР © Фото: НМ ДНР Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО HIMARS, погибли не менее четырех человек. Видео последствий обстрела опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР). Под удар попала авторемонтная база, на территории которого в этот момент находились сотрудники. «Вышел, шел по территории, два выхлопа, я упал между машинами. Те ребята, которые смежники пришли к нам, они уже не дышали», - рассказал житель Донецка Иван. По данным РИА Новости, погибло не менее четырех человек. Глава ДНР Денис Пушилин пообещал оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь. В этот же день украинские националисты обстреляли Лисичанск. Удар пришелся на автобусную остановку, в результате чего три человека погибли и один получил ранение. Экспертное мнение и аналитика