Политолог Корнилов: Франция занимается в КНР фарисейством, призывая к миру на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерил, когда присоединился к заявлению председателя Китая Си Цзиньпина с призывом избегать эскалации на Украине. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Владимир Корнилов.

«Очень забавная прозвучала фраза, причем Макрон довольно сидел, кивал головой, когда Си сказал, что Китай и Франция призывают все стороны избежать эскалации этого конфликта. Такое впечатление, что Си от имени и Франции тоже наехал на Францию, которая продолжает поставлять вооружение на Украину, что является, конечно, частью эскалации», - сказал он.

По мнению Корнилова, Макрону следует отказаться от поставки оружия Киеву, прежде чем озвучивать подобные призывы.

«Это, конечно, выглядит, с точки зрения французов, фарисейством», - подчеркнул собеседник.

Макрон в четверг прибыл в Пекин с рабочим визитом. Одной из основных тем для обсуждения во время его поездки заявлен украинский конфликт. С Макроном приехала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая приняла участие в трехсторонней встрече с китайским и французским лидерами. Затем прошли отдельные переговоры Макрона и Си Цзиньпина, после которых они сделали ряд заявлений. Визит французского президента в КНР продлится до 8 апреля.