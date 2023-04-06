Специалист Недолужко: вейп может взорваться из-за неисправности аккумулятора

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Взрывы электронных сигарет могут происходить из-за проблем с аккумулятором, рассказал RT эксперт Алексей Недолужко. По его словам, батарея в этом устройстве также опасна или безопасна, как и любой другой литийионный элемент питания в любом другом электронном устройстве.

«Да, он может загореться или даже взорваться, такие случаи бывают, но происходит это редко», - объяснил Недолужко.

Такие нештатные ситуации могут происходить по разным причинам: например, если вейп неправильно эксплуатировали или если в батарее изначально были дефекты.

«Бывают такие дефекты, от которых при производстве избавиться практически невозможно. Автомобили Tesla ведь горят - то же самое происходит и с электронными сигаретами», - сказал специалист.

Взрыв электронной сигареты произошел в Нижнекамске. Пострадал 23-летний парень, у него ожог руки второй степени. Ранее 13-летний школьник попал в реанимацию в подмосковных Химках после того как вейп взорвался прямо у него в руках. По словам специалистов, такие устройства действительно опасны, в том числе потому, что литийионный аккумулятор разрушается при нагревании.