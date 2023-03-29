Опубликовано видео последствий обстрела Донецка украинскими боевиками

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО. Последствия обстрела публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что пострадала многоэтажка, снаряд взорвался рядом со зданием, от удара в окнах выбило стекла, в асфальте остались огромные воронки после попадания. Также одна из ракет угодила в район с гаражами, один из автомобилей сильно разрушен.

В ночь на 28 марта украинские боевики также обстреляли этот район и разрушили жилой дом. Жертвами этого удара стали мирные люди, а само здание осталось без электричества.