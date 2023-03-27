Кадры с места гибели Гагарина впервые опубликовали в день памяти о нем
Впервые были опубликованы снимки с обломками самолета, на котором разбился космонавт, а также траурные шествия в память о Гагарине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Российский государственный архив научно-технической документации
Российский государственный архив научно-технической документации в день памяти Юрия Гагарина впервые опубликовал снимки с места гибели первого космонавта Земли. Ровно 55 лет назад, 27 марта 2968 года Гагарин и его проверяющий инструктор Владимир Серегин погибли во время тренировочного полета на истребителе УТИ МиГ-15.