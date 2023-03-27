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Кадры с места гибели Гагарина впервые опубликовали в день памяти о нем

Алексей Курильченко
16:01 27.03.2023
Впервые были опубликованы снимки с обломками самолета, на котором разбился космонавт, а также траурные шествия в память о Гагарине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Российский государственный архив научно-технической документации
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Российский государственный архив научно-технической документации в день памяти Юрия Гагарина впервые опубликовал снимки с места гибели первого космонавта Земли. Ровно 55 лет назад, 27 марта 2968 года Гагарин и его проверяющий инструктор Владимир Серегин погибли во время тренировочного полета на истребителе УТИ МиГ-15.

© Российский государственный архив научно-технической документации

«Вопрос, почему они погибли, так и остается открытым. Специалисты и эксперты до сих пор спорят о причинах авиакатастроф, но, судя по всему, уже никому так и не удастся однозначно ответить на этот вопрос. Катастрофа гагаринского самолета оказалась не раскрытой и превратилась в загадку, которая до сих пор будоражит умы многих людей», - сообщается на сайте архива.

© Российский государственный архив научно-технической документации

Из-за того что тренировочный самолет не был оборудован «черным ящиком», точные причины падения самолета так и не были раскрыты. За десятилетия были выдвинуты множество версий - от столкновения с самолетом или зондом до сердечного приступа у одного из летчиков. Однако ни одну из них невозможно полноценно доказать, а тайна гибели легендарного космонавта будет будоражить умы людей еще множество поколений.

© Российский государственный архив научно-технической документации

На впервые опубликованных снимках продемонстрированы как обломки самолета, так и реакция людей на газетные вырезки с новостью о гибели Гагарина и Серегина. Также опубликованы фотографии с похорон летчиков и траурное шествие.

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