Песков заявил, что на ВГС не затрагивали размещение ядерного оружия в Белоруссии

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Размещение ядерного оружия в Белоруссии на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства не обсуждалось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он затруднился ответить, говорили ли об этом российский и белорусский лидеры на двусторонней встрече в среду, отметив, что переговоры были продолжительными и окончились за полночь.

«Сегодня об этом речи не шло», - уточнил Песков.

В Кремле в четверг прошло заседание ВГС Союзного государства, на котором обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия наращивают взаимодействие по обороне и безопасности.