Совбез Белоруссии: тактическое ядерное оружие не обязательно размещать у границ Польши

Протяженность Белоруссии составляет 600 километров. В годы СССР там имелось более 40 точек размещения ядерного оружия. Все это дает возможность выбирать.

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Тактическое ядерное оружие не обязательно размещать непосредственно у границ Польши, Литвы и Латвии, заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Он отметил, что протяженность белорусской территории составляет около 600 километров, поэтому его можно разместить в любой точке страны.

Вольфович добавил, что ранее на территории Белоруссии ранее располагался Белорусский военный округ, и там имелось более четырех десятков точек размещения ядерного оружия. При этом, как ранее сообщал Лукашенко, все они в общем и целом сохранились.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании взаимодействия по обороне и безопасности с Белоруссией.

А президент Белоруссии Лукашенко призвал укреплять границы Союзного государства, чтобы остановить поток оружия с Украины.