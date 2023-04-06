В связи с ракетным обстрелом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал экстренное совещание по вопросам безопасности.

© Видео: Twitter aborealis940 © Фото: Twitter aborealis940

В Сети появились кадры ракетных пусков, предположительно, по Израилю с территории Ливана. По данным израильских СМИ, удары пришлись по северу страны.

Ливан выпустил десятки ракет. Не все ракеты удалось перехватить. Звуки взрывов слышали жители израильских городов вдоль ливанской границы. Из-за ракетных обстрелов в этой части страны воздушное пространство было закрыто для гражданских рейсов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по этому поводу проводит экстренное совещание по вопросам безопасности.

В результате обстрела есть пострадавшие. Портал Ynet пишет, что Израиль нанес ответный удар.