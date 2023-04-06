Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным безопасность и оборону Союзного государства

Также Лукашенко призвал Соединенные Штаты вывезти свое ядерное оружие с территории других государств.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы обороны и безопасности Союзного государства.

«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры, обсудили, как говорят журналисты, вопросы закрытого характера, они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и связанных с ним вопросам и вопросам обороны Союзного государства», - сказал он на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле. Лидеры начали ее с разговора один на один. Глава российского государства выразил уверенность, что на Высшем госсовете Союзного государства удастся найти компромисс по всем вопросам.

Белорусский президент прилетел в Москву накануне, чтобы отдельно поговорить с Путиным.