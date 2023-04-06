Политолог Колчин: Греция не отдает Украине танки Leopard, опасаясь конфликта с Турцией

Также, по словам Петра Колчина, руководство Греции пытается сохранить хотя бы нейтральные отношения с Россией, не собираясь их ухудшать.

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Политолог Петр Колчин заявил, что Греция отказалась поставлять киевскому режиму свои танки Leopard 2A6 и ЗРК C-300, исходя из особенностей отношений с Россией и Турцией.

«Греция понимает все риски передачи Киеву тяжелого вооружения и не стремится раздать свой арсенал украинским неонацистам. Это связано с тем, что Афины стремятся сохранить хотя бы нейтральные отношения с Москвой, не хотят их ухудшения. Второе - это очень сложные конфликтные отношения между Турцией и Грецией», - заявил Колчин каналу «360».

Эксперт указал на значительное ухудшение отношений между Афинами и Анкарой. Причина тому - территориальные претензии, причем каждое из государств смогло найти им исторические обоснования.

Петр Колчин отметил, что для такого противостояния и сдерживания друг друга и Греции, и Турции необходимы серьезные арсеналы, раздавать которые очень не хочется. Причем у Турции значительно больше оружия, что только усиливает желание Афин не делиться танками с Киевом.

Политолог не исключил, что Греция, напротив, нарастит закупки оружия, чтобы сдерживать Турцию.