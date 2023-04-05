Лукашенко прилетел в Москву и позавидовал хорошей погоде

Белорусский лидер вечером в среду встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он проведет двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Сойдя с трапа самолета, Лукашенко обратил внимание на хорошую погоду в Москве.

«Вот почему у нас нет солнца - все забрали», - отметил белорусский лидер.

Предполагается, что вечером 5 апреля Путин и Лукашенко обсудят широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая импортозамещение, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку, меры по обеспечению безопасности. На следующий день пройдет заседание ВГС, на котором, в частности, обсудят разработку концепции безопасности Союзного государства.