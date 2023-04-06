МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за украинский кризис

Китай всегда придерживался объективной точки зрения относительно кризиса на Украине, отметили в дипломатическом ведомстве.

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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс обязаны взять на себя ответственность за ситуацию на Украине. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

«Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность», - сказала она.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, у военно-политического блока нет права критиковать Пекин или давить на него.

Дипломат обратила внимание на то, что китайская сторона всегда придерживалась объективной и справедливой точки зрения относительно кризиса на Украине.

Мао Нин добавила, что документ с инициативами Пекина по мирному урегулированию ситуации на Украине всесторонне отражает эту позицию.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что многие положения мирного плана, предложенного Китаем, могут быть взяты в качестве основы для урегулирования, если Запад и Киев будут к этому готовы.