Освобожденный из заключения в США Ярошенко рассказал, что работает в Жуковском

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Летчик Константин Ярошенко, освобожденный из заключения в Соединенных Штатах, сейчас работает в аэропорту Жуковский. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России. Среди них, в частности, Ярошенко.

После включения в состав Общественной палаты РФ он будет заниматься вопросами поддержки авиационной отрасли и помощью нашим соотечественникам и русскоговорящим за рубежом.

«Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие ко мне. Буду пытаться сделать все, чтобы помочь нашей стране, нашему народу... Все, что будет от меня зависеть», - сказал он.

Ярошенко отметил, что работает в аэропорту. Как бывший летчик, он не может далеко уйти от авиации, его жизнь связана с самолетами и авиационной деятельностью.