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Путин утвердил Ярошенко, Бокерию, Карякина и еще 37 членов Общественной палаты РФ

Максим Крюков
13:46 06.04.2023
В состав Общественной палаты РФ также вошли Диана Гурцкая, Сергей Лукьяненко и Георгий Костюк.
Путин утвердил Ярошенко, Бокерию, Карякина и еще 37 членов Общественной палаты РФ
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ нового состава по президентской квоте. Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо летчика Константина Ярошенко, который был освобожден в результате обмена на гражданина США Тревора Рида, тренера по художественной гимнастике Ирины Винер и гроссмейстера Сергея Карякина, в список вошли хирург Лео Бокерия, певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, сыровар Олег Сирота, главврач психиатрической больницы им. Алексеева Георгий Костюк, а также директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музей Победы) Александр Школьник.

Ранее бывший летчик, правозащитник Константин Ярошенко рассказал, что у него много планов на новой должности в Общественной палате. Он выразил президенту РФ Владимиру Путину благодарность за доверие. Кроме того, Ярошенко планирует заниматься и вопросами противодействия двойным стандартам коллективного Запада в отношении России. Член Общественной палаты РФ отметил важность поддержки россиян, которые оказались за рубежом в тяжелой ситуации.

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