Пасечник на встрече с Путиным заявил, что боевики наносят хаотичные удары по мирному населению

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Вооруженные формирования украинских националистов почти перестали обстреливать военные объекты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на территории Луганской Народной Республики. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«Ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная. Я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию Луганской Народной Республики», - сказал он.

Врио главы ЛНР добавил, что украинские боевики начали наносить хаотичные удары по мирному населению. По его словам, таким образом радикалы пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.

Ранее Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что необходимо сделать так, чтобы больше вообще не было обстрелов Донецка. По словам врио главы региона, основная проблема для дончан - это обстрелы со стороны украинских боевиков. Он добавил, что после того, как город получил дополнительную помощь в сфере ПВО и контрбатарейной борьбы, по статистике, вражеские обстрелы сократились в два раза.