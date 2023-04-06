Пасечник на встрече с Путиным заявил, что боевики наносят хаотичные удары по мирному населению
Вооруженные формирования украинских националистов почти перестали обстреливать военные объекты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства на территории Луганской Народной Республики. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
«Ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная. Я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию Луганской Народной Республики», - сказал он.
Врио главы ЛНР добавил, что украинские боевики начали наносить хаотичные удары по мирному населению. По его словам, таким образом радикалы пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.
Ранее Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что необходимо сделать так, чтобы больше вообще не было обстрелов Донецка. По словам врио главы региона, основная проблема для дончан - это обстрелы со стороны украинских боевиков. Он добавил, что после того, как город получил дополнительную помощь в сфере ПВО и контрбатарейной борьбы, по статистике, вражеские обстрелы сократились в два раза.