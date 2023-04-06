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Замглавы МИД Украины Мельник назвал ФРГ виновником провала Минских соглашений

Максим Крюков
13:17 06.04.2023
По мнению экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, переговорный процесс между участниками Минских соглашений носил сугубо технологический характер.
Замглавы МИД Украины Мельник назвал ФРГ виновником провала Минских соглашений
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Власти Германии виноваты в провале переговорного процесса по минским договоренностям. С таким мнением выступил заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол страны в ФРГ Андрей Мельник.

Украинский дипломат заявил, что одной из причин провала Минских соглашений и «Нормандского формата» является то, что Берлин не смог стать «честным маклером».

«Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений», - сказал он в интервью «РБК-Украина».

Как утверждает Мельник, немецкий истеблишмент принял решение не раздражать российскую сторону, вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы выполнения обязательств. Он также считает, что переговорный процесс между участниками минского договора носил сугубо технологический характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хотела мирного решения украинского кризиса, но нечестное поведение со стороны западных партнеров и политические игры с Минскими соглашениями усугубили ситуацию в Донбассе, что привело к началу специальной военной операции. Российский лидер отметил, что «так называемые партнеры водили РФ "за нос" и с 2014 года не собирались решать вопрос Донбасса мирными средствами».

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