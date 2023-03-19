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Путин заявил, что у решения о начале СВО нет сослагательного наклонения

Ирина Елагина
15:45 19.03.2023
Российский президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» объяснил причины решения о начале специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что у решения о начале СВО нет сослагательного наклонения
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Россия хотела мирного решения украинского кризиса, но нечестное поведение со стороны западных партнеров и политические игры с Минскими соглашениями усугубили ситуацию в Донбассе, что привело к началу специальной военной операции. Президент России Владимир Путин дал пояснения о причинах СВО в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Россия исходила из того, что ситуацию с Украиной удастся решить мирно, не стремилась к конфронтации», - отметил Путин.

Президент напомнил, что мирный путь пришел в тупик из-за неадекватного поведения «партнеров».

«Так называемые партнеры водили РФ «за нос», и с 2014 года не собирались решать вопрос Донбасса мирными средствами», - заявил Путин.

Владимир Путин подчеркнул, в истории нет обратного хода, и цели и задачи специальной военной операции будут выполнены. Глава государства выразил уверенность, что «у решения о начале спецоперации нет сослагательного наклонения».

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