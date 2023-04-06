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Финский премьер-министр Санна Марин 6 апреля подаст прошение об отставке правительства

Сергей Лебедев
01:42 06.04.2023
Нынешний кабинет министров продолжит выполнять технические функции до середины лета.
Финский премьер-министр Санна Марин 6 апреля подаст прошение об отставке правительства
© Фото: Steffen Trumpf, GlobalLookPress
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Финский премьер-министр Санна Марин 6 апреля подаст президенту Саули Ниинисте прошение об отставке правительства. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Предполагается, что нынешний кабинет министров продолжит выполнять технические функции до середины лета. Именно тогда должны сформировать новое правительство.

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. На них победила правая оппозиционная Национальная коалиционная партия.

Второе место заняла партия «Истинные финны». А Социал-демократическая партия премьер-министра Санны Марин расположилась на третьем месте.

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