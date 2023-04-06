В стране и мире Финский премьер-министр Санна Марин 6 апреля подаст прошение об отставке правительства Сергей Лебедев Нынешний кабинет министров продолжит выполнять технические функции до середины лета. © Фото: Steffen Trumpf, GlobalLookPress Читайте нас на: Финский премьер-министр Санна Марин 6 апреля подаст президенту Саули Ниинисте прошение об отставке правительства. Об этом сообщили в канцелярии главы государства. Предполагается, что нынешний кабинет министров продолжит выполнять технические функции до середины лета. Именно тогда должны сформировать новое правительство. Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в Финляндии прошли парламентские выборы. На них победила правая оппозиционная Национальная коалиционная партия. Второе место заняла партия «Истинные финны». А Социал-демократическая партия премьер-министра Санны Марин расположилась на третьем месте. Экспертное мнение и аналитика