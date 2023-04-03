Премьер-министр Финляндии признала поражение своей партии на выборах

Больше всего голосов набрала оппозиционная Национальная коалиционная партия.

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Оппозиционная Национальная коалиционная партия побеждает на парламентских выборах в Финляндии. По итогам обработки 99,5% бюллетеней она набрала 20,8% голосов. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Второе место занимает правая партия «Истинные финны», набрав 20% голосов. А Социал-демократическая партия премьер-министра Санны Марин получила 19,9% голосов и расположилась на третьем месте.

Санна Марин уже признала поражение своей партии на парламентских выборах, а также поздравила «коалиционеров» и «Истинных финнов».

«Демократия высказалась, и финны проголосовали. Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату», - передает ее слова РИА Новости.

Напомним, ранее правительство Казахстана ушло в отставку по причине избрания нового состава нижней палаты парламента. Досрочные выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Большинство мест в палате заняла партия «Аманат».