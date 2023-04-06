В стране и мире Во Львове экскаватором снесли храм УПЦ для возведения собора ПЦУ Анна Назайкина Небольшой деревянный храм Украинской православной церкви снесли якобы за незаконность его постройки. © Видео: kozytskyy_maksym_official, Telegram © Фото: kozytskyy_maksym_official, Telegram Читайте нас на: Во Львове был снесен деревянный храм равноапостольного князя Владимира канонической УПЦ, передает «360». Как утверждается, поводом для этого стала незаконность данной постройки. На месте снесенного храма планируется построить кафедральный собор раскольнической ПЦУ. На кадрах демонтажа видно, как здание уничтожает экскаватор. «Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж в Сихове», - написал в своем Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Накануне радикалы ПЦУ ворвались в Георгиевский кафедральный собор во Львове с целью захвата храма. Они сорвали богослужение, начали выкрикивать проукраинские лозунги. Прихожан УПЦ начали выгонять из собора, провокаторы с плакатами перекрыли территорию. Экспертное мнение и аналитика