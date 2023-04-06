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В Уссурийске создали сверхпрочную защитную экипировку для участников спецоперации

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
18:44 06.04.2023
Комплект прикрывает уязвимые и открытые места на теле. Новую экипировку на себя примерил наш корреспондент Максим Низкодубов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Уссурийске разработали и наладили производство экипировки, которая помогает защитить наших военных в бою.

«Сейчас на бойцах закрыты только корпус и голова. А о защите рук и ног никто не думает. То есть думают, но никак не могут решить эту проблему. Это наша гордость. Мы гордимся этой компоновкой, которая закрывает и колено, и голень», - рассказал разработчик противоосколочных защитных пластин Андрей Клочков.

В составе изделия - пластина из монолитного поликарбоната. Его используют почти во всех отраслях промышленности - от авиастроения до производства музейных витрин. А в боевой обстановке этот гибкий и сверхпрочный материал способен защитить от мелких осколков картечи или разрывного снаряда. В то время как стандартный тактический наколенник или налокотник в тех же условиях прошивается поражающими элементами насквозь.

Андрей Клочков - сотрудник авиаремонтного завода. Как-то с товарищами искал снаряжение, но в магазинах не нашлось подходящей экипировки. Тогда решили все элементы изготовить с нуля, собственными силами. При том что специальных знаний в этой области не было. Полгода разработок, испытаний и экспериментов дали результат. Сейчас на предприятии налажен полный цикл производства - от придания материалу нужной формы до оклейки и сборки крепежей готового изделия.

Комплект экипировки защищает самые уязвимые и открытые места на теле человека - от кистей до самых голеней. При этом вес всего обмундирования не чувствуется, а ощущается только надежная фиксация элементов. Надевать каждый элемент защиты просто и быстро за счет небольшого веса компонентов. По этой же причине в ходе боевых действий не теряется и выносливость воина, от которой часто зависит исход сражения.

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