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Главный конструктор «Мсты» Щипанов рассказал о работе по модернизации гаубицы

Алексей Курильченко
18:09 02.04.2023
Руководитель отметил огромный потенциал самоходного гаубичного орудия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Конструкторы ведут работы по модернизации самоходного гаубичного орудия «Мста-С». Как рассказал главный конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Алексей Щипанов, в ближайшее время гаубица может «всех удивить».

«Ее потенциал огромен. Естественно, последнего слова она не сказала. Я не сомневаюсь, что в ближайшее время какие-то будут удивления. И работы по модернизации проводятся», - рассказал «Военной приемке» Щипанов.

Главный конструктор специально очень аккуратно подбирает слова, чтобы не сказать лишнего. А сказать, как мы поняли, есть что.

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