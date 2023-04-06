Президент Финляндии принял прошение премьера страны об отставке правительства

Правительство Санны Марин после одобрения отставки президентом страны продолжит работу в качестве технического кабмина, занимаясь повседневными делами без политических решений.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил прошение премьер-министра страны Санны Марин об отставке правительства в связи с избранием нового состава парламента. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

«Сегодня, 6 апреля 2023 года, премьер-министр Санна Марин подала заявление об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте в Мянтюниеми», - говорится в сообщении.

Отмечается, что финский лидер попросил кабмин продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое правительство - работа по его формированию начнется с 11 апреля. Ожидается, что новый состав правительства североевропейского государства появится до середины лета.

Ранее стало известно, что Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто во вторник, 4 апреля, передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору.