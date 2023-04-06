В ДНР больше не будет применяться смертная казнь

Законодательство республики приводится в соответствие с федеральным, а в России введен мораторий на смертную казнь.

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В Донецкой Народной Республике не будет применяться смертная казнь. Причина - приведение законодательства в соответствие с федеральным. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР, правозащитница, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина

«С момента вхождения в состав РФ на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Поэтому уже с октября на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ», - сообщила Шишкина ТАСС.

Она добавила, что ДНР, войдя в состав России, не применяет и не назначает смертную казнь. При этом депутат уточнила, что прежние приговоры о смертной казни, вынесенные до вхождения в РФ, исполнены не были.

Напомним, в России действует мораторий на смертную казнь. Ранее о его отмене высказался глава Конституционного суда.