В ДНР больше не будет применяться смертная казнь
В Донецкой Народной Республике не будет применяться смертная казнь. Причина - приведение законодательства в соответствие с федеральным. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР, правозащитница, член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина
«С момента вхождения в состав РФ на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Поэтому уже с октября на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ», - сообщила Шишкина ТАСС.
Она добавила, что ДНР, войдя в состав России, не применяет и не назначает смертную казнь. При этом депутат уточнила, что прежние приговоры о смертной казни, вынесенные до вхождения в РФ, исполнены не были.
Напомним, в России действует мораторий на смертную казнь. Ранее о его отмене высказался глава Конституционного суда.