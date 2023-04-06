Си Цзиньпин и Макрон встретились в Пекине
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном на площади Тяньаньмэнь.
Лидеры двух стран прошли вместе перед почетным караулом под «Марсельезу». Далее запланированы их переговоры.
Накануне Макрон прилетел в Пекин с государственным визитом. Как утверждается, он продлится до 7 апреля. Ожидается, что кроме столицы Китая президент Франции отправится в город Гуанчжоу.
Последний раз Макрон приезжал в Пекин в 2019 году осенью, когда был его первый президентский срок.
По данным СМИ, французский лидер может поднять в ходе визита в Китай тему украинского конфликта. Сам Макрон заявил, что Китай играет ведущую роль в построении мира. Именно это он собирается обсудить и добиться в этом прогресса, написал президент на своей странице в Twitter.