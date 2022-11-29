Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Условий для возобновления смертной казни в РФ нет, для этого нужно переписывать всю Конституцию, а выход нашей страны из Совета Европы и напряженная ситуация не являются поводом для возвращения этой крайний меры. Такое заявление сделал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
«Повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», - заявил он в ходе Х Всероссийского съезда судей.
Зорькин считает, что важно демонстрировать обществу гуманистический характер права страны и применения законов. Он также напомнил, что Москва выступала за многие документы о моратории на смертную казнь.
«При таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России», - сказал председатель Конституционного суда.
Он отметил, что основной Закон России построен таким образом, что чтобы ввести эту статью, изменить и придать ей другой смысл, нужно практически принимать новую Конституцию.