Пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета на высоте

Как утверждается, мужчину успели остановить, после приземления его передали полиции.

© Видео: nemagadan_tg, Telegram © Фото: nemagadan_tg, Telegram

Пассажир рейса Москва - Магадан пытался открыть дверь самолета в момент, когда борт находился на высоте, передает Telegram-канал Baza.

Как утверждается, мужчина летел из Мурманска, у него была пересадка в столичном аэропорту Шереметьево. После того как борт вылетел из Москвы, пассажир вскочил с кресла, подошел к двери и начал пытаться ее открыть.

Мужчине успели помешать, его скрутили. На кадрах, предоставленных «Звезде» Telegram-каналом Nemagadan, видно, что дебошира окружили другие пассажиры, которые пытаются доходчиво объяснить ему, что так поступать не следует.

После того как самолет приземлился, мужчина был передан правоохранителям. Как сообщается, далее его ожидает медосвидетельствование.

Ранее пассажир злополучного рейса Бангкок - Москва в беседе со «Звездой» описал все «приключения», которые произошли на борту самолета. В общей сложности во время полета произошло три эксцесса.