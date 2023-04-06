Вершинин: две партии заблокированных удобрений из России скоро отправят нуждающимся

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Две партии российских удобрений, ранее заблокированных в европейских портах, готовятся к отправке в наиболее нуждающиеся страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Со слов замглавы МИД РФ, речь идет о 262 тысячах тонн груза.

«Россия уже многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам... Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов», - заявил Вершинин в интервью телеканалу RT.

Первая партия российских удобрений прибыла в Малави в марте, еще две партии на очереди, уточнил замминистра. Осенью прошлого года стало известно о блокировке в портах Европы более 260 тысяч тонн российских удобрений, которые Москва готова была поставлять бесплатно в нуждающиеся страны.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Украина и ряд стран ЕС препятствуют отправке удобрений нуждающимся странам в рамках зерновой инициативы. Со слов дипломата возможности России позволяют поставлять ежегодно 2,5 млн. тонн сырья, этого хватит на производство 7 млн. тонн удобрений - достаточных, чтобы прокормить до 200 млн. человек.