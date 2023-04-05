Автобус с 30 пассажирами загорелся во время рейса в Новосибирской области

По данным регионального Минтранса, 30 пассажиров самостоятельно эвакуировались из автобуса, никто не пострадал.

© Видео: incident_nsk, VK © Фото: incident_nsk, VK

В Новосибирской области на 69 километре трассы «К-14 "Р-256 - Сузун"» загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства по региону.

На опубликованных кадрах видно, как транспортное средство оказалось полностью охвачено дымом. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

По данным ведомства, во время движения воспламенился моторный отсек, после чего водитель остановил автобус, открыл двери, благодаря чему пассажиры смогли эвакуироваться. Водитель пытался сам потушить пожар, однако возгорание ликвидировать не удалось. На место ЧП оперативно прибыли сотрудник экстренных служб. Также сообщается, что примерно через 40 минут после начала возгорания пассажиры продолжили путь на резервном автобусе.

Ранее были опубликованы кадры тушения крупного пожара на рынке в Ставрополье. По данным регионального МЧС, площадь воспламенения достигла 2 000 квадратных метров. Отмечено, что загорелся металлический бокс с вещами.