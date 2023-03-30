В стране и мире Опубликованы кадры тушения крупного пожара на рынке в Ставрополье Елизавета Потейчук К тушению огня привлечены 42 человека и 13 единиц техники. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Ставропольском крае произошло возгорание на территории рынка. По данным регионального МЧС, площадь воспламенения достигла 2 000 квадратных метров. Отмечено, что загорелся металлический бокс с вещами. «В 01.00 30.03.2023 в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от ЕДДС г. Пятигорска поступило сообщение о пожаре на рынке "Привокзальный". К тушению пожара привлекались 56 чел. и 18 ед. тех., в том числе от МЧС России - 42 чел. и 13 ед. тех.», - сказано в сообщении ведомства. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее в Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса. Огонь распространился на площади 3 000 квадратных метров. Экспертное мнение и аналитика