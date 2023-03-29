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Военные Тайваня обнаружили приближение к острову 16 летательных аппаратов и 4 кораблей Китая

Марина Крижановская
05:19 29.03.2023
В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули ЗРК.
Военные Тайваня обнаружили приближение к острову 16 летательных аппаратов и 4 кораблей Китая
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Китайской Республики (Тайваня) зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей армии КНР. В частности, были замечены 16 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В юго-западную часть опознавательной зоны острова зашли 11 самолетов материкового Китая. Среди них были истребители J-10, самолеты радиолокационной разведки Y-8 и стратегический бомбардировщик H-6.

Указано, что тайваньские военные подняли в ответ воздушный патруль. Также они распространили предупреждения посредством радиосвязи. Были развернуты комплексы зенитных ракетных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оборонного ведомства Тайваня.

В середине марта Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 19 самолетов и четырех кораблей КНР. Три из 19 самолетов преодолели рубеж так называемой «срединной линии» Тайваньского пролива.

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