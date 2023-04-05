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ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Максим Крюков
07:15 05.04.2023
По статье 275 УК РФ «Государственная измена» семейной паре из Нижнего Тагила может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.
© Видео: УФСБ по Свердловской области © Фото: УФСБ по Свердловской области
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Управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области опубликовало оперативные кадры задержания семьи из Нижнего Тагила.

Напомним, накануне была задержана супружеская пара по подозрению в шпионаже в пользу Украины в отношении городского предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В органах госбезопасности уточнили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ - «Государственная измена». По этой статье молодым людям может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд заключил подозреваемых под стражу. По словам семейной пары, за свою работу на украинские спецслужбы они получили около ста тысяч рублей.

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