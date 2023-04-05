Командир батальона Штурман рассказал об усталости националистов в районе Северска

Российские силы обхватывают Северск с северо-запада и востока, боевики рискуют оказаться в полном окружении в населенных пунктах Белогоровка и Верхнекаменское.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские националисты заметно снизили свою активность в районе Северска по сравнению с прошлым годом. Об этом «Звезде» рассказал командир стрелкового батальона под позывным Штурман.

Российская артиллерия сводит на нет усилия боевиков, которые пытаются закрепиться в районе поселка Верхнекаменское. Ситуация для националистов здесь с каждым днем становится все хуже.

По словам Штурмана, основное скопление боевиков наблюдается на направлении Верхнекаменское - Северск и в лесах на севере, возле Белогоровки.

«С вооружением у нас все налажено, от мин до легкого, тяжелого, стрелкового. С этим проблем нету. Сейчас бы найти этого противника... В том году он очень сильно был активен, сейчас такой активности от противника я не вижу», - отмечает командир стрелкового батальона с позывным Штурман.

Северск постепенно обхватывают с северо-запада и востока, группировка националистов - под угрозой полного окружения в Белогоровке и Верхнекаменском. Эти два населенных пункта находятся под огневым контролем российских войск.

Ранее российский военный с позывным Луч рассказал о дуэли с украинскими националистами под Угледаром. По его словам, до позиций противника было около ста метров, а вражеские танки били прямой наводкой.